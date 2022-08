Red Bull-coureur Pérez gelooft nog in wereldtitel Formule 1

Sergio Pérez is niet van plan de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 op te geven, ook al staat hij met nog negen races te gaan 85 punten achter zijn teamgenoot Max Verstappen. “Ik denk dat in deze fase van het kampioenschap alles nog open ligt. Er kan nog van alles gebeuren, dus ik blijf er vol voor gaan”, zei de Mexicaanse coureur van Red Bull op de website van de koningsklasse in aanloop naar de Grote Prijs van België komend weekeinde.

Pérez startte het seizoen goed en won onder meer de Grote Prijs van Monaco. De coureur verlengde eind mei zijn contract bij Red Bull met twee jaar. Sinds die overwinning werd hij nog twee keer tweede, maar viel hij ook twee keer uit. Na de laatste race voor de zomerstop in Hongarije liet hij al doorschemeren dat hij voor zijn eigen kansen wil blijven rijden en niet in dienst van Verstappen, die na dertien races en acht overwinningen ruim aan kop gaat en afstevent op zijn tweede wereldtitel.

“Ik heb een goede eerste helft van het seizoen gehad met mooie en constante resultaten, maar die uitvalbeurten hebben het behoorlijk verpest. Zonder die opgaven zou mijn kampioenschap er heel anders hebben uitgezien. Niettemin, het is een lang seizoen en alles ligt nog open. Ik blijf pushen en hoop over drie of vier races het gat te hebben gedicht”, aldus Pérez, die in de WK-stand derde staat, 5 punten achter nummer 2 Charles Leclerc van Ferrari.