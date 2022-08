Ritzege en leiderstrui voor Roglic in Vuelta

Primoz Roglic is de nieuwe leider in de Ronde van Spanje. De Sloveense wielrenner van Jumbo-Visma won de vierde etappe, van Vitoria-Gasteiz naar Laguardia over ruim 152 kilometer. Het was de eerste etappe van deze Vuelta op Spaanse bodem. De eerste drie ritten werden in Nederland verreden.

De leiderstrui was in die dagen al voor Jumbo-Visma, dat op de openingsdag de ploegentijdrit in Utrecht had gewonnen. Robert Gesink, Mike Teunissen en Edoardo Affini waren achtereenvolgens de leiders in het klassement. Roglic loste zijn Italiaanse ploeggenoot dinsdag af. De Sloveen won de afgelopen drie edities van de Ronde van Spanje.

De sprint in Laguardia liep licht bergop. Het was net te veel voor Mads Pedersen, de oud-wereldkampioen die naar de tweede plaats sprintte voor de Spanjaard Enric Mas. Wilco Kelderman was de eerste Nederlander op de negende plaats. In het klassement heeft Roglic een voorsprong van 13 seconden op zijn Amerikaanse ploeggenoot Sepp Kuss. De Brit Ethan Hayter volgt op 26 seconden.

Woensdag volgt een rit van IrĂșn naar Bilbao, met onderweg een aantal pittige heuvels.

Zes renners waren in voor een lange vlucht, met ten minste de bergtrui als voorziene beloning. De Kazach Alexei Loetsenko was de hoogst gerangschikte renner van het zestal. De Spanjaard Joan Bou kwam na 62 kilometer als eerste boven op de Puerto de Opakua, goed voor 5 punten en de trui die in bezit was van de Nederlander Julius van den Berg.

De voorsprong werd snel kleiner. Drie overgebleven vluchters passeerden nog net voor het peloton de streep van de tussensprint, waar Pedersen naar plek vier sprintte. Richting Puerto de Herrera, de tweede en laatste klim van de dag met de top op zo’n 15 kilometer van de finish, reed een compacte groep. Die dunde uit toen de weg eenmaal omhoog liep. Roglic kwam als eerste boven, waarna het met zo’n vijftig renners richting finish ging. Daar nam de Sloveen, uitgevallen in de Tour de France na een eerdere valpartij, de laatste twijfels over zijn vorm weg.