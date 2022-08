Tennisser Kyrgios in oktober voor de rechter wegens mishandeling

De Australische tennisser Nick Kyrgios moet in oktober voor de rechter in Canberra verschijnen op verdenking van mishandeling. Details over de aanklacht tegen de finalist van Wimbledon zijn niet bekend. Het zou gaan om een incident uit december 2021.

De 27-jarige Kyrgios verscheen dinsdag niet op de eerste hoorzitting. Zijn advocaat had verzocht om uitstel van de zaak naar 25 november, omdat de tennisser niet vaak in de Australische hoofdstad verblijft en eind november voor hem het beste uitkwam. De rechter wees dat verzoek af en verdaagde de zaak naar 4 oktober.

Kyrgios speelde in juli op Wimbledon zijn eerste finale van een grandslamtoernooi. Hij verloor van de Serviër Novak Djokovic. De Australiër, de huidige nummer 26 van de wereld, is vaak in opspraak op de tennisbaan wegens wangedrag.