Basketballers in WK-kwalificatie onderuit tegen Georgië

De Nederlandse basketballers hebben in de kwalificatie voor het WK van 2023 verloren van Georgië. De ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia bood in Tbilisi lang goed partij, maar zag de thuisploeg in de slotfase afstand nemen en winnen met 77-66. Komende zaterdag speelt Oranje in het Topsportcentrum in Almere tegen Spanje.

De Europese kwalificatie bevindt zich in de tweede fase, waarin 24 ploegen strijden om twaalf tickets voor het WK, dat in 2023 plaatsvindt in drie landen: de Filipijnen, Japan en Indonesië. De eerste drie uit de vier groepen van zes kwalificeren zich voor het WK. Nederland staat na de nederlaag tegen Georgië laatste in zijn groep.

De basketballers gingen tot aan de rust gelijk op met Georgië, maar in het derde kwart liep de thuisploeg uit naar een voorsprong van 16 punten. Oranje vocht zich nog terug in de wedstrijd tot 60-60, maar daarna liep Georgië toch weer uit. Worthy de Jong was topscorer met 22 punten, Charlon Kloof maakte er 13.