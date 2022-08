Navratilova ziet afscheid Williams niet met sprookje eindigen

Martina Navratilova ziet het afscheid van Serena Williams niet in een sprookje eindigen. Dat heeft de 65-jarige Tsjechische gezegd in aanloop naar de US Open, hoogstwaarschijnlijk het laatste toernooi voor Williams.

“Emoties kunnen je tot veel in staat stellen, maar ik zie geen ‘happy end’ met een scenario waarin ze het toernooi wint voor me”, zei Navratilova. “Zoals ze momenteel oogt, ziet het er niet naar uit dat ze een wonderbaarlijke comeback gaat maken en het toernooi gaat winnen. En de stress die erbij komt kijken dat het waarschijnlijk haar laatste toernooi is, gaat haar niet helpen.”

Williams maakte begin deze maand bekend dat ze zich opmaakt voor haar afscheid. Nog altijd heeft ze niet duidelijk kenbaar gemaakt hoe dat eruit komt te zien, maar het ziet er naar uit dat ze op de US Open vaarwel gaat zeggen.

“Het is moeilijk. Toen ik in 1993 met pensioen ging, vertelde ik de pers dat het mijn laatste jaar was. Dat was een vergissing omdat elk toernooi een verdomde tranentrekker was”, blikt Navratilova terug. “Serena deed het op haar manier, op een zeer glamoureuze manier in het tijdschrift Vogue. Maar ze accepteert vooralsnog de volgende stap niet, namelijk afscheid nemen”, voegde Navratilova eraan toe.

De 40-jarige Williams gaat in New York op voor haar 24e grandslamtitel. Ze komt dan op gelijke hoogte met Margaret Court. “Als iemand kan overwinnen, is het Serena wel”, aldus Navratilova, die zelf achttien grandslamtitels veroverde.

De US Open begint op maandag 29 augustus. In aanloop naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar wist Williams niet te imponeren. In Toronto verloor ze met 6-2 6-4 van de Zwitserse Belinda Bencic, in Cincinnati was ze kansloos tegen de Britse Emma Raducanu.