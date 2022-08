Nederlandse mountainbikers bij WK zesde op mixed relay

De Nederlandse mountainbikers zijn bij het WK in het Franse Les Gets zesde geworden op het onderdeel mixed relay. Het goud ging naar Zwitserland, dat in 1.17.14 finishte. De Zwitsers hielden Italiƫ op 6 seconden achterstand. De Verenigde Staten grepen het brons met een achterstand van 14 seconden.

Nederland kwam in actie met Anne Terpstra, Puck Pieterse, Chris van Dijk, Tom Schellekens, Rens Teunissen van Manen en Lauren Molengraaf. Van Dijk verving de zieke David Nordemann. De Nederlandse ploeg eindigde op 2.13 minuut van het goud.