Ricciardo voortijdig weg bij Formule 1-team McLaren

Daniel Ricciardo vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Formule 1-renstal McLaren. Dat is een jaar eerder dan verwacht, want de Australiër had een contract voor nog een jaar. Het Britse team meldt dat met wederzijdse instemming de verbintenis voortijdig wordt beëindigd.

De positie van de 33-jarige Ricciardo bij McLaren was al wankel. Hij reed sinds 2021 voor het team en wist vorig jaar weliswaar de Grote Prijs van Italië te winnen, maar zijn resultaten bleven meestal onder de verwachtingen. Hij moest ook keer op keer zijn jongere ploeggenoot Lando Norris voor zich dulden.

Norris blijft bij McLaren en de verwachting is dat de Australiër Oscar Piastri in 2023 het stoeltje van Ricciardo overneemt. Het is nog onduidelijk of de oud-teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull voor volgend jaar een ander team in de Formule 1 weet te vinden.

Ricciardo is een oudgediende in de koningsklasse. Hij won in totaal acht grands prix in meer dan 220 starts, zeven daarvan als coureur van Red Bull. Hij verliet de Oostenrijkse stal aan het einde van 2018 en koos voor een nieuw avontuur bij Renault. Na twee jaar verruilde hij dat team voor McLaren.

“We hebben van beide kanten heel veel energie erin gestopt, maar het heeft gewoon niet gewerkt zoals we wilden”, lichtte de Australiër zijn vertrek toe aan zijn 7,3 miljoen volgers op Instagram. “We hebben veel discussie gevoerd, maar uiteindelijk zijn we het erover eens geworden dat het voor mij en het team het beste is als we uit elkaar gaan. Het was niettemin een voorrecht om voor McLaren te racen.”

Hij maakt het seizoen af bij McLaren en zal alles geven wat hij in zich heeft, zei Ricciardo. “Wat er in het verschiet ligt, weet ik niet. Ik zal te zijner tijd mijn toekomstplannen bekendmaken.” Het kan zijn dat hij terugkeert naar Renault, dat nu onder de naam Alpine rijdt in de Formule 1. Het stoeltje van Fernando Alonso, die naar Aston Martin verhuist, komt vrij. Alpine kondigde eerder aan dat reserve Piastri de opvolger van Alonso zou worden, maar de kampioen in de Formule 2 ontkende dat er een overeenkomst was met Alpine en liet doorschemeren dat hij naar McLaren zou gaan.