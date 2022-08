Soler ritwinnaar in Vuelta, Molard nieuwe leider

De Spanjaard Marc Soler heeft de vijfde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De renner van UAE Team Emirates ontsnapte in de slotfase uit een kopgroep en finishte met enkele seconden voorsprong voor de sprintende achtervolgers. Van hen won de Zuid-Afrikaan Daryl Impey de sprint om plaats 2, voor de Brit Fred Wright.

Wright had in Bilbao tweede moeten worden om met behulp van bonificaties de nieuwe leider te worden. Dat werd nu de Fransman Rudy Molard, die ook deel uitmaakte van de kopgroep. De renner van Groupama-FDJ neemt de leiding in het klassement over van de Sloveen Primoz Roglic. Zijn ploeg Jumbo-Visma deed geen moeite om de rode trui van de Sloveen te verdedigen.

Donderdag volgt de eerste bergrit met aankomst na een klim van de AscensiĆ³n al Pico Jano, een van de twee cols in de finale.