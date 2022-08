Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft de eerste ronde van de kwalificaties voor de US Open goed doorstaan. De Nederlandse won in New York met 6-3 6-3 van de Oostenrijkse Barbara Haas. Ze treft in de volgende ronde de Roemeense Gabriela Lee.

Pattinama-Kerkhove reikte dit jaar op Wimbledon tot de tweede ronde van het hoofdtoernooi. Ze verloor toen van de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek.

Suzan Lamens verloor in de eerste ronde van de Russin Vitalia Diatsjenko met 1-6 5-7.