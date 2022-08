Van der Poel na veel tijd in krachthonk benieuwd waar hij staat

Mathieu van der Poel is na ruim een maand zonder serieuze koers vooral benieuwd hoe hij ervoor staat. Woensdag komt hij voor het eerst weer in actie sinds zijn opgave in de Tour de France, half juli. Hij doet mee aan de Druivenkoers in het Belgische Overijse.

“Ik heb competitie nodig om te weten waar ik sta”, zei Van der Poel voor de start. “De afgelopen periode heb ik vooral veel in de fitness gezeten. En ik heb de basis getraind, maar nog niet heel intensief. De hardheid probeer ik er nu met koersen in te krijgen.”

De 27-jarige Van der Poel stelde teleur in de Ronde van Frankrijk, waar hij meermaals klaagde over een gebrek aan vorm. De oorzaak? Ook voor Van der Poel zelf is het nog altijd een beetje gissen. “Dat is heel moeilijk om specifiek te duiden. Na de Giro heb ik misschien iets te lang zonder fiets gezeten en was ik misschien nog niet klaar voor de hoogtestages. Misschien heb ik ook iets te hard op hoogte getraind, want in de Tour stond ik stil”, aldus de renner van Alpecin-Deceuninck, die vertrouwen heeft in een succesvolle herstart.

“Ik denk dat ik wel in orde ben om te koersen, anders had ik hier niet gestaan. Ik ben zelf ook wel benieuwd, maar ik heb zeker nog niet mijn topvorm.”

Van der Poel liet weten dat hij voor zijn rentree twijfelde tussen de Druivenkoers of de Ronde van Duitsland.