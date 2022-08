Voetbalster Martens mist cruciaal duel van Oranje met IJsland

Lieke Martens mist de beslissende groepswedstrijd van de Nederlandse voetbalsters tegen IJsland om een rechtstreeks ticket voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De aanvalster is nog onvoldoende hersteld van een voetblessure die ze eerder deze zomer tijdens het EK opliep.

De nieuwe bondscoach Andries Jonker heeft Lize Kop opgenomen in zijn eerste selectie. De keepster is hersteld van een langdurige blessure. De KNVB maakte eerder op woensdag bekend dat Jonker de opvolger is van Mark Parsons, die na een teleurstellend verlopen EK vertrokken is bij Oranje.

Nederland moet op 6 september waarschijnlijk van IJsland winnen om als eerste in de poule te eindigen. De nummer 2 van de groep krijgt een herkansing in de play-offs. Het duel met IJsland wordt gespeeld in het stadion van FC Utrecht. Vier dagen eerder oefent Oranje nog tegen Schotland in Zwolle.

De eerste selectie van Jonker bestaat uit 26 speelsters.

Selectie Nederland: Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Daphne van Domselaar (FC Twente), Kayleigh van Dooren (FC Twente), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Kika van Es (PSV), Stefanie van der Gragt (Inter Milan), Jackie Groenen (Manchester United), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (VFL Wolfsburg), Fenna Kalma (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Romée Leuchter (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Vivianne Miedema (Arsenal), Aniek Nouwen (Chelsea), Marisa Olislagers (FC Twente), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (VFL Wolfsburg), Shanice van de Sanden (Liverpool), Sherida Spitse (Ajax), Lynn Wilms (VFL Wolfsburg).