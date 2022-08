Zwangere tennisster Kerber meldt zich af voor US Open

Tennisster Angelique Kerber heeft zich afgemeld voor de US Open omdat ze zwanger is. De 34-jarige Duitse schreef het grandslamtoernooi in New York in 2016 op haar naam.

Volgens Kerber, die zes jaar geleden ook de Australian Open won en in 2018 de beste was op Wimbledon, betekent de zwangerschap niet direct het einde van haar loopbaan. “Ik had gewild nog gedag te kunnen zeggen voordat ik even niet op de tour zal zijn”, schreef ze op Instagram. “De komende maanden neem ik even een pauze van het reizen en kijk ik uit naar het nieuwe pad dat ik ga bewandelen.”

Kerber verzekerde zich in 2016 door de winst van de US Open van de nummer 1-positie op de wereldranglijst. Tegenwoordig staat ze 52e.

De US Open begint maandag.