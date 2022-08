Aanval levert Evenepoel leiderstrui Vuelta op, ritzege voor Vine

Remco Evenepoel is de nieuwe leider in de Ronde van Spanje. De 22-jarige Belg van Quick-Step – Alpha Vinyl finishte als tweede achter de Australische ritwinnaar Jay Vine in de zesde etappe. De aankomst lag in San Miguel de Aguayo, op de top van de Pico Jano. Het was de eerste profzege voor de renner van Alpecin-Deceuninck.

Evenepoel was zo’n 1 minuut en 20 seconden eerder boven dan de Sloveen Primoz Roglic, winnaar van de afgelopen drie edities.

Vrijdag volgt een rit van Camargo naar Cistierna met een pittige beklimming op zo’n 60 kilometer voor de streep. Daarna gaat het in licht dalende lijn naar Cistierna.