McEnroe selecteert tennissers Isner en De Minaur voor Laver Cup

De Amerikaanse tennisser John Isner en de Australiër Alex de Minaur doen eind volgende maand mee aan het toernooi om de Laver Cup. Captain John McEnroe heeft ze geselecteerd voor Team Wereld, dat het tussen 23 en 25 september in The O2 in Londen opneemt tegen Team Europa.

Isner (37) was bij de vorige vier edities van de Laver Cup ook al van de partij. De Amerikaanse nummer 48 van de wereld hoopt het evenement voor het eerst te winnen. Vooralsnog ging de Laver Cup steeds naar het team van de Europese tennissers.

Isner en Laver Cup-debutant De Minaur, de mondiale nummer 20, vormen een team met de Amerikanen Taylor Fritz en Jack Sock, Diego Schwartzman uit Argentinië en de Canadees Félix Auger-Aliassime. Team Europa bestaat uit de grandslamkampioenen Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer en Andy Murray, aangevuld met Stefanos Tsitsipas en Casper Ruud. Björn Borg is de captain van de Europese ploeg.