Na Hoole moet ook Hirt de Vuelta verlaten met corona

Na de Nederlandse wielrenner Daan Hoole moet ook Jan Hirt uit Tsjechië de Vuelta verlaten vanwege een positieve coronatest. Zijn Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert maakte donderdag voorafgaand aan de zesde etappe bekend dat de 31-jarige Hirt positief heeft getest. De Tsjech stond in het algemeen klassement op plek 167, met al ruim 36 minuten achterstand op de nieuwe klassementsleider Rudy Molard uit Frankrijk.

Hirt won begin dit jaar de Ronde van Oman en boekte een ritzege in de Giro. In de zware bergetappe naar Aprica bleef hij toen de Nederlander Thymen Arensman toen net voor.

Hoole, de 23-jarige renner uit Zuidland in dienst van Trek-Segafredo, haakte woensdag af in de Vuelta. Hij was de eerste renner die sinds de start van de Spaanse etappekoers, afgelopen vrijdag in Utrecht, de ronde moest verlaten wegens een coronabesmetting.