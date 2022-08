Roglic laat zich niet ontmoedigen door tijdverlies in Vuelta

Primoz Roglic vertoonde donderdag in de zesde etappe van de Ronde van Spanje enige sporen van zwakte. De kopman van Jumbo-Visma had geen antwoord toen Remco Evenepoel op de slotklim versnelde. De Belg veroverde in de eerste rit met aankomst bergop de leiderstrui en boekte een tijdwinst van 1 minuut en 22 seconden op de Sloveen, die de afgelopen drie edities van de Vuelta won.

Roglic moest vorige maand opgeven in de Tour de France, ruim een week nadat hij in de vijfde etappe ten val was gekomen. Hij had wat tijd nodig om te herstellen, maar meldde zich vorige week monter aan de start in Utrecht. “Ik had in die fase niet de benen om met de besten mee te kunnen”, keek hij terug op het moment dat Evenepoel en de Spanjaard Enric Mas afstand namen. Zij eindigden als tweede en derde achter ritwinnaar Jay Vine uit AustraliĆ«.

“Ik heb de knop omgezet en besloot alles te geven tot aan de streep”, vervolgde Roglic. “Ik heb een groot deel van het werk in de achtervolging voor mijn rekening genomen. Vandaag hebben we iets verloren, maar Madrid is nog heel ver. Hopelijk kunnen we de komende dagen weer tijd terugpakken. De concurrentie is sterk. Dat heeft deze rit aangetoond en we wisten het natuurlijk ook van tevoren. Ik voel me goed en ben strijdvaardig. Ik kijk uit naar de komende dagen.”

“Toen Evenepoel en Mas wegreden was het zaak de schade te beperken”, zei ploegleider Grischa Niermann op de website van het team. “Natuurlijk hadden we anders gehoopt, maar er is zeker nog geen man overboord. We moeten concluderen dat vandaag een mindere dag van onze kant was. Hopelijk zijn de rollen de komende dagen weer omgedraaid.”