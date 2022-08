Tennisser Djokovic doet niet mee aan US Open

Tennisser Novak Djokovic doet niet mee aan de US Open, het grandslamtoernooi dat maandag begint in New York. Dat heeft de voormalig nummer 1 van de wereld zelf laten weten. Het probleem is zoals bekend dat Djokovic zich niet wil laten inenten tegen het coronavirus, een voorwaarde om de Verenigde Staten binnen te komen. Dat kostte hem al meerdere belangrijke wedstrijden.

“Verdrietig genoeg kan ik deze keer niet afreizen naar New York om aan de US Open mee te doen”, zei Djokovic. “Ik dank iedereen die mij de afgelopen periode heeft gesteund en wens de wel aanwezige spelers veel succes. Ik zorg dat ik in goede conditie blijf en kijk met een positief gevoel naar de toekomst. En ik wacht op een kans om weer te gaan spelen.”

De 21-voudige grandslamwinnaar kon ook al geen voorbereidingstoernooien spelen op het Amerikaanse hardcourt. Zijn laatste wedstrijd dateert van 10 juli, toen hij op het gras van Wimbledon de finale won van Nick Kyrgios.