Tennisster Rus begint op US Open tegen Amerikaanse Rogers

Tennisster Arantxa Rus neemt het in de eerste ronde van de US Open op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers. Dat is het resultaat van de loting voor het vierde grandslamtoernooi van dit jaar dat maandag begint. De 29-jarige Amerikaanse is de nummer 31 van de plaatsingslijst. Die positie bezet ze ook op de wereldranglijst. Rus (31) is de huidige nummer 96 van de wereld. Ze is de enige Nederlandse tennisster die rechtstreeks tot het hoofdtoernooi is toegelaten.

Serena Williams, die waarschijnlijk aan haar laatste toernooi begint, neemt het in de eerste ronde op tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic. Al in de tweede ronde kan de Amerikaanse stuiten op Anett Kontaveit, de nummer 2 van de wereld uit Estland.