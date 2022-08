Wielrenner Kooij uit Ronde van Duitsland na val

Wielrenner Olav Kooij gaat niet meer van start in de Ronde van Duitsland. De 20-jarige sprinter van Jumbo-Visma ging woensdag tijdens de proloog over 2,6 kilometer onderuit.

In die korte tijdrit had Kooij op het hoogste punt van het parcours de beste tussentijd en dat leverde hem de bergtrui op, maar hij ging kort na het meetpunt onderuit. Ten tijde van de huldiging na de proloog was de Nederlandse renner in het ziekenhuis, waar de wonden aan zijn linkerbeen werden verzorgd.

De Ronde van Duitsland telt na de proloog nog vier ritten, waaronder die van donderdag over 172 kilometer van Weimar naar Meiningen. De Italiaan Filippo Ganna won woensdag nipt voor Bauke Mollema het tijdritje.