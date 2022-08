Alfa Romeo en Sauber na komend seizoen uit elkaar in Formule 1

Alfa Romeo beëindigt na komend seizoen in de Formule 1 de samenwerking met Sauber. Het Italiaanse automerk was de afgelopen jaren aan de Zwitserse renstal verbonden. Het nieuws volgde kort na de bekendmaking van de toetreding van Audi, dat in 2026 mee gaat doen in de sport en in verband is gebracht met Sauber.

Alfa Romeo keerde vier jaar geleden terug in de Formule 1 als motorleverancier van Sauber. Een jaar later ging het team Alfa Romeo Racing heten.

De Fin Valtteri Bottas en het jonge talent Guanyu Zhou uit China rijden dit seizoen voor Alfa Romeo.