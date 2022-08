Audi gaat vanaf 2026 motoren leveren in Formule 1

Autofabrikant Audi gaat vanaf 2026 motoren leveren aan een Formule 1-team. Aan welke is nog niet bekend, dat wordt eind dit jaar duidelijk. Eerder leek het erop dat het Duitse merk een team wil overnemen, mogelijk Alfa Romeo.

In 2026 gaan in de Formule 1 nieuwe regels in voor motoren. De motoren moeten simpeler en daarmee goedkoper worden en volledig op duurzame brandstof gaan draaien. Het aandeel elektrisch vermogen van de auto’s gaat flink omhoog. Audi meldt dat deze laatste twee aspecten de doorslag gaven om in te stappen.

“Dat maakt het voor ons nu het juiste moment om in te stappen. De Formule 1 is een goed, wereldwijd podium voor ons merk en ook een ontwikkelingslaboratorium op een heel hoog niveau. De combinatie van een hoog niveau en competitie is altijd een drijfveer voor innovatie in onze sector”, verklaarde topman Markus Duesmann op een persconferentie bij de Grote Prijs van BelgiĆ« op Spa-Francorchamps.

De leiding van de Formule 1 hoopte al dat met een minder complex motorreglement meer autofabrikanten zouden willen instappen. Audi en ook Porsche hadden eerder al aangegeven de raceklasse in te willen zodra het nieuwe reglement ingaat. Porsche gaat dat vermoedelijk doen als motorleverancier van Red Bull, de renstal van Max Verstappen.