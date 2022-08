Bol wint 400 meter horden ook bij Diamond League in Lausanne

Femke Bol heeft opnieuw een overwinning geboekt op de 400 meter horden. De 22-jarige Amersfoortse zegevierde bij de Diamond League in Lausanne in 52,95 seconden, minder dan een seconde boven haar persoonlijk record (52,03).

De Nederlandse veroverde onlangs bij de EK in München drie keer goud. Het lukte haar als eerste vrouw om zowel de 400 meter vlak als de 400 meter horden te winnen. Bol leidde de Nederlandse estafetteploeg ook naar het goud op de 4×400 meter.

Bol liep in Lausanne haar vierde 400 meter horden van dit jaar in de Diamond League. Ze won ze allemaal. Bol staat in het klassement met 32 punten op de tweede plaats achter Anna Rizjikova uit Oekraïne, die twee wedstrijden meer liep en 34 punten heeft. Rizjikova eindigde in de Zwitserse stad als vierde. Bol hoopt begin september bij de Diamond League-finale in Zürich net als vorig jaar het eindklassement van ‘haar’ 400 meter horden te winnen.