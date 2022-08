Tennisser Botic van de Zandschulp is op het ATP-toernooi van Winston-Salem door naar de halve finales. De nummer 23 van de wereld versloeg in iets meer dan twee uur in twee sets de Fransman Benjamin Bonzi met 7-6 7-6.

In de halve finale krijgt de 26-jarige Nederlander opnieuw een Fransman tegenover zich: Adrian Mannarino, die zijn Frans-Amerikaanse tegenstander Maxime Cressy versloeg met 6-4 7-6.