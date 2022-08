Van de Zandschulp, Van Rijthoven en Williams maandag al in actie

Tennissers Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven komen maandag al in actie op de US Open. Beiden treffen in New York in de openingsronde een qualifier. De bovenste helft van het mannenschema, met daarin ook titelhouder Daniil Medvedev uit Rusland, staat voor de eerste dag gepland.

De 26-jarige Van de Zandschulp krijgt zodoende weinig rust na het toernooi van Winston-Salem, waar hij in de nacht van vrijdag op zaterdag in de halve finales uitkomt. Mogelijk speelt hij dit weekend ook nog de finale in de stad op zo’n 900 kilometer van New York. Die staat op zaterdag gepland.

Voor Van Rijthoven (25) wordt het zijn eerste wedstrijd in meer dan een maand tijd. In juli gaf hij op een challengertoernooi in Indianapolis op met een rugblessure.

Serena Williams, voor wie de US Open mogelijk haar laatste toernooi wordt, maakt maandag ook haar opwachting. Zij treft in de eerste ronde Danka Kovinic uit Montenegro. De Poolse Iga Swiatek speelt pas dinsdag.