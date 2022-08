Verstappen de snelste in tweede training Spa-Francorchamps

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Belgiƫ de beste tijd neergezet. De wereldkampioen in de Formule 1 ging in zijn Red Bull als snelste rond op het circuit van Spa-Francorchamps: 1.45,507. Tijdens de training begon het licht te regenen in de Ardennen, waardoor sommige coureurs van de baan schoten.

Verstappen had in de eerste training de derde tijd geklokt. Hij moest toen de Ferrari’s van Carlos Sainz en Charles Leclerc voor zich dulden. De Spanjaard was de snelste in 1.46,538, Verstappen gaf ruim twee tienden van een seconde toe. In de tweede sessie was de Nederlander met afstand de beste. Alleen Leclerc zat binnen een seconde van Verstappen, al gaf de Monegask wel bijna 0,9 toe.

Verstappen heeft aan kop van het WK-klassement maar liefst 80 punten voorsprong op Leclerc. Ze moeten beiden de race op zondag vanuit de achterhoede starten vanwege gridstraffen.