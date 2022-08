Verstappen rijdt derde tijd in rommelige eerste training België

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van België de derde tijd genoteerd. Op Spa-Francorchamps waren de Ferrari’s van Carlos Sainz en Charles Leclerc sneller in een rommelige sessie. Sainz noteerde met 1.46,538 de beste tijd, Verstappen was ruim 2 tienden van een seconde langzamer.

Wereldkampioen Verstappen had na een kwartier het snelste rondje genoteerd, maar werd daarna voorbij gestreefd door de mannen van Ferrari. Bij het rijden in de pitstraat was er nog een klein schrikmomentje voor de Nederlander, die Nicholas Latifi in zijn Williams ineens voor hem zag verschijnen. De coureurs wisten een botsing te voorkomen.

Met nog ruim 20 minuten te gaan, kwam Haas-coureur Kevin Magnussen stil te staan op het circuit. Dat leidde tot de rode vlag, waardoor de auto’s tot 9 minuten voor het einde van de sessie niet het circuit op konden. Enkele minuten nadat de sessie was hervat, zorgde regen ervoor dat veel coureurs naar binnen gingen en in het laatste deel van de training geen tijd meer neerzetten.

Verstappen heeft in de WK-stand een voorsprong van 80 punten op Leclerc. De twee coureurs starten in de race zondag uur achteraan doordat zij onderdelen laten vervangen.

Het is mogelijk voorlopig voor het laatst dat de GP van België op het programma staat. Het contract loopt na dit seizoen af en gesprekken over verlenging daarvan zijn nog gaande.