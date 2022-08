Wielrenner Eenkhoorn voor twee jaar naar Belgische Lotto-ploeg

Nederlands kampioen wielrennen Pascal Eenkhoorn stapt na dit seizoen over van Jumbo-Visma naar Lotto Dstny. Bij de Belgische ploeg, die dit seizoen nog rijdt onder de naam Lotto Soudal, heeft de 25-jarige renner een contract getekend voor twee seizoenen. Het sprak hem aan dat hij bij de ploeg een vrijere rol krijgt en voor ritzeges in grote rondes en voorjaarsklassiekers kan gaan. Dat zijn de grote doelen van Eenkhoorn.

“Ik ben nu vijf jaar prof en heb veel geleerd bij mijn huidige ploeg. Sommige dingen daarvan kan ik zeker ook meenemen naar Lotto Dstny. Maar ik wil ook wat meer vrijheid in het koersen. Nu is het moment waarop ik de keuze nog kan maken om mijn eigen ambities na te jagen”, aldus de Nederlands kampioen.

“Hij is iemand die kan winnen, dat heeft hij al bewezen”, zegt ploegbaas John Lelangue. “Met wat meer vrijheid tijdens de wedstrijden en een aangepast wedstrijdprogramma, kan hij dat nog veel vaker tonen. Pascal is bovendien een zeer complete renner: hij kan in bijna alle klassiekers uit de voeten en ook in ontsnappingen in grote rondes kan hij ver komen.”