Wielrenner Herrada wint zevende rit in Vuelta

Wielrenner Jesús Herrada heeft de zevende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Spanjaard van Cofidis bleef in de sprint de Italiaan Samuele Battistella net voor. De twee maakten deel uit van een kopgroep van vijf, die lange tijd voorop reed. De Brit Fred Wright kwam als derde over de finish. De rit ging van Camargo naar Cistierna, over 190 kilometer.

De Belg Remco Evenepoel behoudt de leiding in het algemeen klassement, die hij een dag eerder had veroverd. Aan de top veranderde weinig. De Fransman Rudy Molard volgt op 21 seconden, Jumbo-Visma’s kopman Primoz Roglic staat vierde op net iets meer dan een minuut. Hij had in de zesde etappe een wat minder optreden.

Herrada liet na zijn zege weten dat hij bijzonder gelukkig was. Het was de tweede keer dat hij de dagprijs won in de Vuelta, na een ritzege in 2019. Met zijn medevluchters had hij op een gegeven moment een marge van ongeveer 4 minuten op het peloton. Tegen het einde werd het minder, vooral omdat vanzelfsprekend met de finish in zicht de samenwerking in de kopgroep ook afnam. De ploegen met vooraanstaande sprinters kwamen echter te laat op gang om nog mee te doen om de hoofdprijs.

De sprint van het peloton werd gewonnen door Sam Bennett, de Ier die deze Vuelta twee etappes in Nederland won. Het verschil met de voorste vijf was 29 seconden.