Basketballers verliezen na sterke start van wereldkampioen Spanje

De basketballers van Oranje hebben ondanks een sterke start met ruime cijfers verloren van regerend wereldkampioen Spanje. Verrassend genoeg pakte de ploeg van coach Maurizio Buscaglia in het eerste kwart een 20-6-voorsprong, maar al in het tweede kwart kwam Spanje langszij en ook op voorsprong. In de rest van de WK-kwalificatiewedstrijd liep de uitploeg in Almere uit naar 86-64.

Jito Kok en Worthy de Jong waren de meest trefzekere spelers aan Nederlandse kant met respectievelijk 16 en 11 punten. Bij Spanje, de wereldkampioen van 2019, scoorde Dario Brizuela er 13.

Oranje blijft zonder overwinning laatste staan in de poule. Woensdag werd met 77-66 verloren in Georgiƫ. Spanje is koploper.

De Europese kwalificatie bevindt zich in de tweede fase, waarin 24 ploegen strijden om twaalf tickets voor het WK, dat in 2023 plaatsvindt in drie landen: de Filipijnen, Japan en Indonesiƫ. De eerste drie uit de groepen van zes kwalificeren zich voor het WK.