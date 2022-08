Go Ahead Eagles verliest tegen Sparta ook vierde Eredivisieduel

Go Ahead Eagles heeft ook zijn vierde wedstrijd van dit Eredivisieseizoen verloren. In Deventer was Sparta Rotterdam met 1-0 te sterk, waarmee de ploeg van trainer Maurice Steijn zijn eerste zege boekte.

De Noorse aanvaller Tobias Lauritsen maakte in de 18e minuut uit de rebound van dichtbij het enige doelpunt. Dat was zijn eerste treffer voor Sparta, dat 1 punt had gehaald uit de eerste drie wedstrijden.

Het werd er na de rode kaart voor aanvaller Rashaan Fernandes in de 56e minuut voor Go Ahead niet makkelijker op om de achterstand goed te maken. Hij werd van het veld gestuurd voor een beweging met zijn hoofd richting tegenstander. Het publiek in de Adelaarshorst had daarvoor al zijn ongenoegen laten blijken over het spel van de ploeg van trainer René Hake, die in de 2e minuut nog wel de eerste kans had gekregen. Bobby Adekanye kreeg de bal niet langs Sparta-doelman Nick Olij.

Go Ahead verloor de eerste drie duels van AZ, PSV en FC Groningen. Met het slot van het vorige seizoen erbij heeft de club uit Deventer nu negen Eredivisieduels op rij verloren. Alleen tussen maart en mei 1996 gebeurde dat eerder.