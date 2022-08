Russische tennisster Samsonova met WTA-titel naar US Open

De Russische tennisster Ljoedmila Samsonova heeft in aanloop naar de US Open het WTA-toernooi van Cleveland op haar naam geschreven. In de finale had de nummer 45 van de wereld weinig problemen om zich te ontdoen van de als zevende geplaatste Aljaksandra Sasnovitsj uit Belarus. In 72 minuten werd het 6-1 6-3.

Voor de 23-jarige Samsonova is het haar derde titel. In 2021 was ze de beste op het grastoernooi van Berlijn en drie weken geleden zegevierde ze in Washington.

De US Open begint maandag.