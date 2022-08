Serena en Venus Williams ontvangen wildcard dubbelspel US Open

Serena en Venus Williams hebben een wildcard ontvangen voor het dubbelspeltoernooi van de US Open. De 40-jarige Serena Williams neemt in New York mogelijk afscheid van de sport.

Serena en Venus Williams (42) veroverden in 1999 en 2009 de dubbelspeltitel op de US Open. Ze wonnen samen ook liefst drie keer goud op de Olympische Spelen.

De US Open begint maandag. Serena Williams neemt het in de eerste avondwedstrijd in het Arthur Ashe Stadium op tegen Danka Kovinic uit Montenegro.

Williams zei in aanloop naar de US Open dat ze van plan is om binnenkort te stoppen met tennissen. Een specifiek afscheidstoernooi noemde ze niet. De Amerikaanse won 23 grand slams.