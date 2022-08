De kwalificatie voor de Grote Prijs van België is wat uitgesteld vanwege een kapotte vangrail. Voordat de Formule 1-coureurs het circuit van Spa-Francorchamps op mochten was er een crash in de Porsche Mobil 1 Supercup, wat de schade veroorzaakte. De teams rekenen op ongeveer een kwartier vertraging en dat de kwalificatie rond 16.15 uur kan beginnen.