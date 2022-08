Tennissers Griekspoor en Brouwer dinsdag in actie op US Open

Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer komen dinsdag in actie op de US Open. In het Arthur Ashe Stadium maakt Venus Williams die dag haar opwachting tegen de Belgische Alison Van Uytvanck.

Griekspoor speelt de tweede wedstrijd op baan 6. Hij neemt het op tegen de Argentijn Federico Coria. Om 17.00 uur Nederlandse tijd wordt er op baan 6 eerst een vrouwenwedstrijd gespeeld.

Brouwer speelt bij zijn debuut op een grandslamtoernooi op baan 8 tegen de Fransman Adrian Mannarino. Het is de derde en laatste partij op die baan, na een vrouwenwedstrijd en een duel uit het mannentoernooi.

Ook Carlos Alcaraz, Rafael Nadal en Naomi Osaka spelen dinsdag op de hoofdbaan van de US Open, het grandslamtoernooi dat maandag begint.