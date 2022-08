Tennisser Botic van de Zandschulp is er op het ATP-toernooi van Winston-Salem niet in geslaagd de finale te halen. De nummer 23 van de wereld verloor in de halve finale in twee sets van de Fransman Adrian Mannarino met 6-0 6-4.

Het toernooi van Winston-Salem geldt als laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint maandag. De beste Nederlander is in de eerste ronde gekoppeld aan een qualifier.