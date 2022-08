Verstappen rijdt tweede tijd in derde training voor GP België

Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de derde vrije training voor de Grote Prijs van België. De wereldkampioen in de Formule 1 was op het circuit van Spa-Francorchamps alleen iets minder snel dan zijn ploeggenoot Sergio Pérez bij Red Bull (0,137)

Verstappen was vrijdag de snelste in de tweede vrije training. In de eerste training klokte hij de derde tijd. Hij moest toen de Ferrari’s van Carlos Sainz en Charles Leclerc nog voor zich dulden.

De coureurs van Ferrari stelden teleur in de derde vrije training. Sainz gaf 0,777 toe op Pérez. Leclerc was ruim één seconde langzamer dan de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen.

Leclerc, de grootste concurrent van de Nederlander in het klassement voor de wereldtitel, crashte in de slotfase van de derde vrije training en kwam tegen een muur tot stilstand.

Verstappen heeft aan kop van het WK-klassement maar liefst 80 punten voorsprong op Leclerc. Ze moeten beiden de race op zondag vanuit de achterhoede starten vanwege gridstraffen. Verstappen vanwege onder meer een nieuwe motor, Leclerc vanwege een nieuwe versnellingsbak. Ze hebben het maximaal toegestane aantal overschreden en dat levert ze gridstraffen op. Dat geldt ook voor Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas en Mick Schumacher. Na de kwalificatie van zaterdag gaat de startopstelling daarom nog flink veranderen.

De kwalificatie voor de Grote Prijs van België begint om 16.00 uur.