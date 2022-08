Max Verstappen heeft in de kwalificatie voor de Grote Prijs van België de beste tijd gereden. Maar omdat de leider in de WK-stand zijn motor heeft laten vervangen, start de Nederlander zondag vanuit de achterhoede aan de race op Spa-Francorchamps en niet vanaf poleposition. Die plek is voor Carlos Sainz van Ferrari, die de tweede tijd reed.

De Mexicaan Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, start naast de Spanjaard vanaf de eerste startrij.