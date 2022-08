Waterpolosters op EK veel te sterk voor Kroatië

De Nederlandse waterpolosters zijn het Europees kampioenschap in Split begonnen met een ruime zege op Kroatië. Het gastland werd door de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis met liefst 22-6 verslagen. De periodestanden waren 7-0 7-3 5-1 en 3-2. Topschutters bij Oranje waren Sabrina van der Sloot en Kitty Lynn Joustra, met ieder vier doelpunten.

Zondag volgt de tweede groepswedstrijd. Tegenstander is dan Hongarije, de nummer 3 van het EK van 2020 en de nummer 2 van het afgelopen WK. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Griekenland, Roemenië en Duitsland. Oranje pakte eerder deze zomer brons op het WK.

Bondscoach Doudesis vond vooral dat zijn ploeg goed aan de wedstrijd was begonnen. “We hebben de tegenstander meteen onder druk gezet en dat tot het einde toe vol kunnen houden”, sprak de Griek, die met zijn ploeg een drukke zomer achter de rug heeft. Op 2 juli eindigde het WK. Na twee weken vakantie begon al weer de voorbereiding op het EK waarin zijn ploeg onder meer een toernooi op Sardinië afwerkte. “Het is een lang seizoen, het was zaak de speelsters af en toe rust te geven. We willen hier opnieuw goed presteren, elke dag minder fouten maken en met een tevreden gevoel afsluiten.”