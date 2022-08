De Deense badmintonner Viktor Axelsen is in Tokio voor de tweede keer wereldkampioen geworden. De olympisch kampioen en nummer 1 van de wereld was in de finale duidelijk te sterk voor het Thaise talent Kunlavut Vitidsarn: 21-5 21-16. Eerder won Axelsen in 2017 de wereldtitel.

De 28-jarige Deen verloor dit jaar maar één partij in het enkelspel en stond dit toernooi in Japan geen game af. Nederlander Mark Caljouw verloor in de tweede ronde met 21-19 21-10 van de wereldkampioen.