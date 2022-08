Duitse tennisster Petkovic kondigt afscheid aan

De Duitse tennisster Andrea Petkovic heeft haar afscheid aangekondigd. De US Open, het toernooi dat maandag in New York begint, wordt haar laatste grandslamtoernooi.

“Ik laat de optie nog open om een ​​toernooi in Europa toe te voegen om wat dichter bij mijn familie en vrienden te spelen, maar in principe wordt dit mijn laatste toernooi”, zei de 34-jarige Petkovic, tegenwoordig de mondiale nummer 104, tegen de ARD.

Petkovic is de voormalig nummer 9 van de wereld. Ze won zeven WTA-titels. In 2014 haalde ze de halve finales op Roland Garros. Ze was toen in Parijs in de vierde ronde te sterk voor Kiki Bertens.