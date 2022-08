De Grote Prijs van België maakt ook volgend jaar deel uit van het Formule 1-programma. Het huidige contract liep na dit seizoen af en het was onzeker of de race op Spa-Francorchamps op de kalender zou blijven staan. Kort voor de GP van België, die om 15.00 uur begint, meldde de Formule 1 dat de race in 2023 echter ook weer op het programma staat.

Wereldkampioen Max Verstappen vertrekt zondag na een motorwissel vanaf de veertiende plek, de Ferrari-coureur Carlos Sainz van poleposition.