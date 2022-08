Hamilton neemt schuld op zich voor botsing met Alonso

Lewis Hamilton heeft de schuld op zich genomen voor zijn botsing met Fernando Alonso in de eerste ronde van de Grote Prijs van België. De twee oud-wereldkampioenen in de Formule 1 raakten elkaar in de chicane na Kemmel Straight, het lange rechte stuk op het circuit van Spa-Francorchamps. Hamilton kwam even los van de grond toen hij met een achterwiel van zijn Mercedes over het voorwiel van de Alpine van Alonso reed.

“Het was absoluut mijn fout”, zei de 37-jarige Brit. “Ik zag hem niet, hij zat in mijn blinde hoek. Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden. Ik probeerde hem buitenom in te halen. Ik liet echter niet genoeg ruimte over en daar heb ik de prijs voor betaald. Het gebeurde niet met opzet, het was erg ongelukkig. Dit is racen.” Hamilton moest zijn kapotte Mercedes na de botsing met Alonso aan de kant zetten. Het betekende zijn eerste uitvalbeurt dit seizoen.

De 41-jarige Spanjaard noemde Hamilton over de boordradio een “idioot”. Alonso: “Hij gooide vanaf de buitenkant de deur dicht. Deze man weet alleen hoe hij moet racen als hij vooraan start.”

De Alpine-coureur, die als vijfde finishte, was na afloop een stuk milder. “Ik was verrast door wat hij deed. Hij dacht waarschijnlijk dat ik er niet meer was. In het heetst van de strijd probeer je een slipstream te pakken, laat te remmen en dan de bocht in te sturen. Soms kan je dan niet goed inschatten waar de andere auto zich bevindt. Maar goed, ik ben in zulke situaties normaal gesproken wat voorzichtiger dan hij nu was. Het is goed van hem dat hij hiervoor de verantwoordelijkheid nam nadat hij de beelden had gezien.”