Hamilton valt in GP van België voor het eerst dit seizoen uit

Voor Lewis Hamilton heeft de Grote Prijs van België amper één ronde geduurd. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 moest zijn Mercedes aan de kant zetten na een botsing met Fernando Alonso. Hamilton (37) had in alle voorgaande races dit seizoen de finish gehaald. De Brit eindigde slechts één keer niet in de punten.

Hamilton en Alonso duelleerden in de openingsronde om de tweede plaats achter Ferrari-coureur Carlos Sainz, die vanaf poleposition was gestart. Alonso (Alpine) had in de chicane na het lange rechte stuk de binnenkant, met Hamilton aan de buitenkant. De Alpine en Mercedes raakten elkaar in de bocht, waarbij de auto van Hamilton even los kwam van de grond.

“Wat een idioot”, zei Alonso over de boordradio. “We hadden een mega-start, maar hij gooide vanaf de buitenkant de deur dicht. Deze man weet alleen hoe hij moet racen als hij vooraan start.”

De safetycar kwam de baan op nadat Nicholas Latifi (Williams) en Valtteri Bottas (Alfa Romeo) waren gespind. Max Verstappen, gestart vanaf de veertiende plek, was op dat moment al opgeklommen naar de achtste plaats.