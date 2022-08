Mannarino met zege Winston-Salem richting Brouwer op US Open

Adrian Mannarino heeft als eerste Fransman het ATP-toernooi van Winston-Salem gewonnen. De 34-jarige tennisser, die in de voorgaande ronde Botic van de Zandschulp had verslagen, was in de finale na 1 uur en 44 minuten in twee sets te sterk voor Laslo Djere uit Servië (7-6 (1) 6-4). Zo gaat de linkshandige speler met vertrouwen richting de US Open, waar hij dinsdag Gijs Brouwer treft. De Nederlander plaatste zich via de kwalificaties voor het eerst voor het hoofdtoernooi van een grand slam.