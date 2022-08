Meintjes wint bergrit Vuelta, Evenepoel neemt afstand van Roglic

Louis Meintjes heeft de negende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Het was een rit van Villaviciosa naar Nava, waar werd afgesloten met de zware klim naar Les Praeres. De Zuid-Afrikaan van Intermarché-Wanty-Gobert kwam alleen aan.

Achter Meintjes, die deel had uitgemaakt van een vroege kopgroep, boekte klassementsleider Remco Evenepoel belangrijke tijdwinst op concurrenten als Primoz Roglic. De Belg van Quick-Step – Alpha Vinyl passeerde als vierde de finish en pakte een kleine minuut op de Sloveen van Jumbo-Visma.

Maandag is de tweede rustdag in deze Vuelta. Een dag later staat de individuele tijdrit van Elche naar Alicante over ruim 30 kilometer op het programma. Het is de etappe waar Evenepoel zijn zinnen op heeft gezet. De Spanjaard Enric Mas is vooralsnog op 1 minuut en 12 seconden zijn naaste belager. Drievoudig winnaar Roglic volgt op 1.53. Thymen Arensman, 22e in de rit, is op de elfde plaats de eerste Nederlander in het klassement.

De groep waarvan Meintjes deel uitmaakte, was al voor de eerste klim ontstaan. Het ging om negen renners onder wie ook Dylan van Baarle en de Italianen Samuele Battistella en Edoardo Zambanini, die als tweede en derde finishten voordat Evenepoel op de top arriveerde.

Onderaan had het negental nog een voorsprong van 4 minuten, maar toen Evenepoel versnelde kelderde die marge snel. Niemand van de klassementsrenners kon de 22-jarige Belg volgen. Hij is meteen de topfavoriet voor de eindzege, al moet nog blijken of hij zijn vorm drie weken kan vasthouden. Evenepoel reed pas één grote ronde, de Giro van vorig jaar die hij voortijdig verliet.

Voor de 30-jarige Meintjes was het zijn eerste zege in de WorldTour. “Het was een van mijn doelen om dat een keer mee te maken. Heel speciaal”, zei de Zuid-Afrikaan, die vorige maand als achtste eindigde in de Tour de France. In de Vuelta mikte hij vooral op een ritzege. “En ik gaf mezelf alleen kans als ik mee zou kunnen in een vroege ontsnapping. Het was zwaar, de anderen lieten mij het meeste werk opknappen. Ik wist niet of ik aan het einde nog goede benen zou hebben.”