Oppermachtige Verstappen verstevigt WK-leiding met zege in België

Max Verstappen heeft op zeer dominante wijze de Grote Prijs van België gewonnen. De wereldkampioen in de Formule 1 startte vanwege een gridstraf vanaf de veertiende plek op het circuit van Spa-Francorchamps, maar reed in hoog tempo naar voren. De tienduizenden Nederlanders op de tribunes zagen Verstappen met zijn negende overwinning van dit seizoen zijn toch al riante voorsprong in het WK-klassement verder uitbreiden.

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, eindigde als tweede. Pérez nam ook de tweede plaats in het WK over van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Gezien de royale voorsprong van Verstappen (93 punten op Pérez, 98 punten op Leclerc) lijkt het een kwestie van tijd tot de 24-jarige Nederlander zijn tweede wereldtitel binnenhaalt. De van poleposition vertrokken Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) kwam in België als derde over de finish. Volgende week vindt in Zandvoort de Dutch GP plaats.

Verstappen was zaterdag in de kwalificatie met afstand de snelste, maar hij moest naar achteren op de startopstelling omdat hij zijn vierde motor van het seizoen gebruikte. Heel wat andere coureurs krijgen om soortgelijke redenen ook een gridstraf, onder wie Leclerc.

De kopman van Red Bull was in de Ardennen een klasse apart. Na amper twee rondes reed hij al op de achtste plaats. De safetycar moest al snel de baan op komen nadat Nicholas Latifi (Williams) en Valtteri Bottas (Alfa Romeo) waren gecrasht. Nadat de safetycar weer naar binnen was gegaan, vervolgde Verstappen in hoog tempo zijn inhaalrace. In de elfde ronde, nadat Sainz de pits in was gereden voor nieuwe banden, had hij de koppositie al in handen. Verstappen gaf die nog even terug aan de Ferrari-coureur toen hij zelf ook een pitsstop maakte, maar in ronde 18 pakte hij weer de leiding door Sainz op Kemmel Straight – het lange rechte stuk – buitenom te passeren.

De kopman van Red Bull kwam daarna geen moment meer in de problemen. Verstappen en Pérez bezorgden hun team een één-twee, waardoor de renstal ook in het WK voor constructeurs nog steviger aan kop gaat.

Leclerc ging vlak voor het einde van de race nog naar binnen voor nieuwe banden, in de hoop daarop de snelste raceronde en het extra WK-punt af te pakken van Verstappen. Dat pakte echter verkeerd uit. De Monegask verloor door zijn pitsstop de vijfde plaats aan Alonso, pakte die op de baan nog wel terug, maar kreeg na afloop 5 strafseconden omdat hij de snelheidslimiet in de pitsstraat had overschreden. Daardoor zakte Leclerc naar de zesde plaats.