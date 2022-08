Verstappen blijft koel na ‘onvoorstelbaar’ weekend in België

Max Verstappen had niet verwacht dat de Grote Prijs van België zo goed zou uitpakken voor hem. De wereldkampioen in de Formule 1 moest vanwege een gridstraf vanaf de veertiende plek starten, maar was oppermachtig op Spa-Francorchamps en pakte de volle buit: winst van de GP én een extra WK-punt voor de snelste raceronde. Hij heeft in het WK-klassement nu al bijna 100 punten voorsprong op zijn concurrenten.

“Het hele weekeinde was geweldig. Dit had ik vooraf niet kunnen bedenken”, zei Verstappen. “Alles klopte gewoon. De eerste ronde was behoorlijk hectisch, ik probeerde toen vooral uit de problemen te blijven.” De Nederlander rukte na de start wel direct op naar plaats acht. Nadat de safetycar even op de baan was geweest, nadat Nicholas Latifi en Valtteri Bottas waren gespind, reed Verstappen in hoog tempo verder naar voren.

“Ik kon ze één voor één inhalen. We waren hier ongelooflijk snel, dat zag je zaterdag in de kwalificatie al. Het ging in de race ook heel goed met de banden”, zei Verstappen, die in hoog tempo op weg lijkt naar zijn tweede wereldtitel in de Formule 1.

Een week voor de Dutch GP op Zandvoort bleef de Red Bull-coureur zelf koel. “We gaan vandaag genieten van deze overwinning. Ik kijk uit naar Zandvoort, hopelijk kunnen we daar ook goede punten scoren. Al kan ik niet beloven dat we dan net zo goed presteren als hier in België”, zei Verstappen bij Viaplay.