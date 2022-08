Verstappen probeert vanaf P15 naar podium te rijden in GP België

Max Verstappen gaat zondag vanaf de vijftiende startplek in de Grote Prijs van België proberen naar een podiumplaats te rijden. De 24-jarige wereldkampioen denkt dat dat gaat lukken, omdat zijn auto dit hele raceweekend al goed presteert. In de kwalificatie was de Red Bull-coureur de snelste, maar hij werd in de startvolgorde teruggezet omdat hij zijn motor heeft laten vervangen.

Carlos Sainz start namens Ferrari vanaf poleposition na zijn tweede tijd in de kwalificatie. Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen, vertrekt vanaf de tweede plek. Verstappen begint wel met een voordeel ten opzichte van zijn grootste concurrent voor de wereldtitel Charles Leclerc, die ook vanwege nieuwe onderdelen een plekje achter de Nederlander start.

De voorsprong van de Nederlander in de WK-stand is al 80 punten op de Monegask van Ferrari. De race op het circuit van Spa-Francorchamps is nummer 14 van de 22 wedstrijden dit seizoen. Volgende week is in Zandvoort de Grote Prijs van Nederland.

Het is mogelijk voorlopig voor het laatst dat de GP van België op het programma staat. Het contract loopt na dit seizoen af en gesprekken over verlenging daarvan zijn nog gaande.