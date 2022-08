Volleybalsters verslaan wereldkampioen Servië in aanloop naar WK

De Nederlandse volleybalsters hebben in de aanloop naar het WK in eigen land een overwinning geboekt op wereldkampioen Servië. De ploeg van bondscoach Avital Selinger won zondag in Belgrado met 3-1 (25-21 19-25 25-20 25-23). Een dag eerder had Oranje met 3-1 verloren van de Servische vrouwen.

Celeste Plak was in beide duels de topscorer bij Oranje; zaterdag maakte ze 14 punten, zondag 15. Selinger liet zijn hele selectie spelen.

De volleybalsters openen het WK op vrijdag 23 september in Arnhem tegen Kenia. Ze spelen in stadion Gelredome ook tegen Kameroen, Puerto Rico, België en Italië. Nederland organiseert de mondiale eindronde samen met Polen. De finale is op 15 oktober.

Op het WK van 2018 legde Oranje het in de halve finales af tegen Servië (3-1). De Servische volleybalsters versloegen vervolgens ook Italië in de finale, Nederland verloor in de strijd om het brons van China.