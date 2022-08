Waterpolosters overklassen Hongarije op EK en boeken tweede zege

De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het EK in Split op overtuigende wijze gewonnen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg Hongarije met 13-4 (3-1 3-2 4-0 3-1). Oranje was het toernooi in Kroatië zaterdag begonnen met een royale zege op het gastland (22-6).

Eind juni verloren de waterpolosters op het WK in Boedapest in de halve finales met 13-12 van de Hongaarse vrouwen. Hongarije moest het in de finale afleggen tegen de Verenigde Staten, Nederland pakte brons op het WK door Italië te verslaan.

Op het EK ontbreken een paar topspeelsters bij Hongarije, dat het toernooi begon met een nederlaag tegen Griekenland (8-9). Nederland overklaste de Hongaarse ploeg op alle fronten. Dankzij twee doelpunten van Simone van de Kraats nam Oranje al snel afstand. De ploeg van Doudesis nam pas in het laatste kwart wat gas terug.